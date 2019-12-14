Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca yönünde seyir halinde olan 54 VL 344 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköyü mahallesi yakınlarında virajı alamıyarak su kanalına uçtu. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.



Kaza sonrası olay yerinde olan vatandaşlar virajın çok dar olduğunu kazalara sebebiyet veren bu durumun düzeltilmesini istediler.