Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi üniversite ışıklarda M.Ö. idaresindeki otomobili ile Eren Konukçu’nun kullandığı motosiklet çarpışmış, kazada kafasındaki kaskı çıkan ve başından darbe alan Konukçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden gencin ailesinin ABD’de olduğu, babasının ise NKÜ Ziraat Fakültesi Hocası Prof. Dr Fatih Konukçu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü genç için Köseilyas Mahallesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında hayatını kaybeden gencin yakınları ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi

Sürücü tutuklandı

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eren Konukçu’nun cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Ayrıca otomobil sürücüsü M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.