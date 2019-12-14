Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde yaşandı. Şanlıurfa’da genç bir kadın, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yüzük görevliler tarafından çıkartılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri genç kadının parmağındaki yüzüğü doktor nezaretinde keserek çıkarttı.
Genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı
14.12.2019 - 21:29 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,parmağa sıkışan yüzük,
668768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668768.aspx
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