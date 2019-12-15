Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baskıların 1936 yılında başladığını kaydeden Aliyev “1944 yılında sürgün başladı. Sürgünde toplanma yerinde babam ağlayarak 100 yaşındaki nineme sordu, ‘Ana, Kur’ân’ı ne yaptın?’ diye. Ninem, koynunu göstererek sus işareti yaptı. Bizleri mal vagonlarına koydular. Kapılar kilitlendi. O ninemin koynunda taşıdığı Kur’ân-ı kerim 350 yıllık. Özbekistan’da indik vagonlardan. Stalin öldükten sonra bizi azat ettiler. Bizim sürgünde olduğumuz 75 yıl boyunca bu Mushaf da bizimle sürgündeydi. Onu saklaya saklaya bugünlere getirdik. Onunla çocuklarımızı okuttuk. Bizim için çok değerli olan bu Kur’ân-ı kerimi bize sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emanet ettik, yüreğimiz ferahladı. Sanıyoruz ki; sürgünden yeni kurtulduk” ifadelerini kullandı. ANKARA İHA