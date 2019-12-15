Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Meltem Güngör (35), 2017 yılında evinde temizlik yaptığı sırada üzerine dolap devrildi. Omuriliği kırılan Güngör, ameliyat edildi ancak doktorları ailesine kızlarının yeniden ayağa kalkıp yürümesinin zor olacağını söyledi. Güngör’ün tekerlekli sandalyeye mahkum olmasını kabullenemeyen baba Önal Irım (65), tekrar yürümek isteyen kızının mücadelesine ortak oldu. Tedavi sürecinde evladının sosyal hayattan kopmaması ve moral bulması amacıyla onu sık sık dışarıda gezdiren, parklara götüren baba, kızını çoğu zaman sırtında taşıdı. Yaklaşık 3 aydır babasının desteğiyle fizik tedavi çalışmalarını sürdüren Güngör, 2 yıl sonra yeniden ilk adımlarını atmayı başardı. Meltem Güngör, “Moralim bozuldu, ne yapacağımı bilemedim ama o anlarda bile babam ellerimi bırakmadı. Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Beni sırtında taşıdı. Onun azmi benim yeniden hayata tutunmamı sağladı” dedi. Baba Önal Irım da, “Aklıma hemen onun bebeklik hâlleri geldi. Bir baba olarak sağ olduğum müddetçe kızımı sırtımda taşımaya hazırım. İnşallah kısa zamanda onunla pikniğe gideceğiz” ifadelerini kullandı. Fizyoterapist Gonca Elçikoca da, “Bu sürecin asıl kahramanı baba Önal Irım oldu. Meltem’in adım attığını gördüğüm an içimden ağlamak geldi. Zor olanı başardı” diye konuştu.