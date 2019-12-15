Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bembeyaz kar, yanan şömineler, ahşap oteller, kayak takımları, teleferikler... Gözlerde oluşan bu masalsı tabloyu kim beğenmez ki?

İHA, sizler için bu güzelliği yaşayabileceğiniz yerleri derledi. İmkânınız varsa ve tabii soğuğu seviyorsanız bu kış, tatil merkezlerini kesinlikle görmelisiniz.

Davraz

Isparta Ovası’nı kuşatan Davraz Dağı, kayak tatiline son derece uygun coğrafi ve iklim özelliklerine sahip. Kayak merkezinin zirvesine çıktığınızda, Eğirdir Gölü’nün muhteşem manza-rası ayaklarınızın altında kalıyor. Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta kalan bölge, üç adet telesiyej, iki adet baby lift ve bir adet teleskisi ile mekanik tesisleri bakımından oldukça zengin. İster amatör, ister profesyonel olun burada herkese göre pist var.

Yalnızçam

Türkiye’deki yeni kayak merkezlerinden biri olan Yalnızçam, dünyada sadece Alp dağlarına has olan “kristal kar” adı verilen kar dokusuna sahip olması sebebiyle dikkat çekiyor. Merkez, Ardahan’da bulunan iki bin 750 metre yükseklikteki Uğurludağ’ın zirvesinde yer alıyor. Bölge yeni olması sebebiyle de son sistem telesiyej hattına sahip. İl merkezine 15 kilometre mesafede olan Yalnızçam’da konaklayabileceğiniz tesisler de yer alıyor.

ZİGANA

Karadeniz’de yer alan Zigana Kayak Merkezi, dev ormanlık alanıyla nefeslerinizi kesmeyecek aksine açacak. En popüler kayak merkezlerinden biri olan bölgede, kar kalınlığının zaman zaman 150 santimetreye ulaştığını göreceksiniz. Merkezde bin 900 ve iki bin 500 arasında değişen pistleri ile uzun uzadıya kayak yapacaksınız. ‘Ben üşürüm’ diyorsanız, bu eşsiz güzelliği görmek için yazın ziyaret edebilirsiniz.

Uludağ

Türkiye’de kayak denilince akla ilk neresi gelir? Tabii ki Uludağ... Uludağ, aralık ayında açtığı kapısını mart sonuna kadar kapatmıyor. Konforlu otelleri, kaliteli pistleriyle yüksek hizmet standardını her zaman koruyor. İmkânlar bu kadar iyi olunca kayakseverlerin tercih ettiği yerlerin başını çekiyor. Bölgede 15’i özel, 12’si kamuya ait konaklama tesisi bulunuyor. Geceyi orada geçirmek istemeyenler günübirlik ziyaretler de yapabilir. Tercih sizin...

KARTALKAYA

İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında olan Kartalkaya Kayak Merkezi, şehirden kaçmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Bolu’nun merkezine 38 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşım da çok kolay. Kış turizminin ideal adreslerinden olan Kartalkaya’da beş konaklama tesisi bulunuyor. Bu konaklar, bir günde bin 600 kişiyi ağırlayabiliyor. Merkez, farklı zorluk derecelerine sahip 25 pistten oluşuyor. En önemlisi ise etkileyici manzarası...

PALANDÖKEN

Hep batıdan bahsettik. ‘Şimdi sıra doğuda’ dedik ve akıllara direkt Palandöken geldi. Erzurum kent merkezine sadece 10 kilometre mesafede olan kayak bölgesi, diğerlerinin aksine soğuk hava şartları sebebiyle yılın yarısı faal durumda. Özellikle ilk defa kayak yapmak isteyenler için uygun olan merkezde, pistlerin toplam uzunluğu 30 kilometreyi buluyor. Ayrıca macera dolu bir gece geçirmek isteyenlere kamp yapma imkânı da sunuyor.

BUNLAR DA AVRUPA'NIN GÖZDELERİ

Courchevel Fransa

Courchevel, Avrupa’nın en büyük kayak alanını oluşturan Les Trois Vallées (Üç Vadi) bölgesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü tesislere ev sahipliği yapan bölgenin tamamı iki bin 500 metrelik rakıma ulaşan on zirveye yayılıyor. Bölgede yeni başlayanlar için ayrı alanlar bulunuyor. Tesis, snowboard meraklılarına da özel imkânlar sunuyor. Courchevel, lüks konaklama seçeneklerinin yanı sıra gurme restoranlarıyla da kaliteli bir tatil arayanların adresi.

CortIna d’Ampezzo İTALYA

1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptıktan sonra üne kavuşan Cortina d’Ampezzo, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Doğal kayak pistleri ve kızak pisti buz patencileri için bir olimpik pist sunan Cortina, şık mağazalarının yanı sıra eğlence mekânlarıyla da cezbediyor.

Zermatt İsviçre

Alpler’in bir uçtan diğer uca uzandığı İsviçre’de yer alan Zermatt, 3 bin 900 metre rakımıyla dünyanın en etkileyici kayak merkezlerinden... Bölge, kış turizminin en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Profesyonel kayakçılar, Matterhorn Dağı’nda yer alan Theodul Geçidi üzerinden kayarak İtalya’ya geçebiliyor.

St. Anton Avusturya

Kayak sporunda iddialı olanlar ve macerayı sevenler için en iyi adreslerden biri olan St. Anton’da 200 civarı off-pist seçeneği mevcut. Bunlardan birçoğuna bir rehber eşliğinde gidilmeli. Son yıllarda inşa edilen asansörlerle birbirine bağlanan bölgeler sonucu 340 kilometrelik bir pist alanına sahip St. Anton, tatilinize tarihî gezintileri de katabileceğiniz bir yerde. Bölge, Avusturya’nun meşhur dağ köyleriyle ile unutulmaz bir deneyim sunuyor.

BANSKO BULGARİSTAN

Bansko, etkileyici doğası, sakinlerinin nazik tavrı ve kayak merkezlerinin kalitesi sayesinde büyüyen bir turizm ülkesi olan Bulgaristan’ın gözde mekânları arasında yer alıyor. Bansko, döviz kurunun yüksek olmasına rağmen diğer merkezlerle kıyaslandığında ucuzluğuyla dikkat çekiyor.