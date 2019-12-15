Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Ö. idaresindeki 34 JD 4452 araç ilk önce direğe çarptı. Hızını alamayan otomobil cadde üzerinde park halindeki 4 araca daha çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle 34 şoför Fatih Ö. ile 3 kişi araç içerisinde yaralandı. Yaralanan 1'i bebek 5 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.



Kaza sonrası park halindeki aracın içerisinde yaralanan 1 bebek ile 1 kişinin yakınları panik yaşadı. AVM’ye gezmeye gelen araç sahipleri ise kazayı görünce şaşkınlık yaşadı.

Park halindeki arabası kazaya karışan Havva Durukan, “Eşimle beraber alışveriş merkezine çocuğumuzu eğlendirmeye getirmiştik. Geldiğimizde böyleydi” diye konuştu.

Kazayı evinin penceresinden gören Esra Yılmaz, "Yarım saat önce kamyon devrilir gibi bir ses çıktı. Hemen cama koştum arka arkaya 4 tane birbirine girmişti. Ortalık toz duman oldu. Arabadan bir bebek çıkardılar yaralıydı. Arabadan çıkan birinin ağzı kapalıydı panik yaşandı arabadan bir kişi çıkarmaya çalıştılar” diye konuştu.