Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de meydana geldi. Siparişi gelmeyen bir kişi elinde silahla marketi bastı. Bu sırada markette bulunan işitme engelli gence kızan şahıs, genci bacağından silahla vurdu. Ardından şahıs kaçarken, dehşet anları ise kameralara yansıdı.
Siparişi gelmeyen şahsın silahla marketi bastığı anlar kamerada
15.12.2019 - 18:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ataşehir,büfe baskını,
668929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668929.aspx
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