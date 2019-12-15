Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de meydana geldi. Siparişi gelmeyen bir kişi elinde silahla marketi bastı. Bu sırada markette bulunan işitme engelli gence kızan şahıs, genci bacağından silahla vurdu. Ardından şahıs kaçarken, dehşet anları ise kameralara yansıdı.