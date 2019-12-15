Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Yivdincik köyü kırsalında bulunan ormanlık alana avlanmak için gelen L.B. (40), elinde bulunan av tüfeğinin kazaen ateşlemesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralanan L.B. olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
L.B.’nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Ava gitti kendini vurdu
15.12.2019 - 23:27 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Yivdincik köyü kırsalında bulunan ormanlık alana avlanmak için gelen L.B. (40), elinde bulunan av tüfeğinin kazaen ateşlemesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralanan L.B. olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,
668955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668955.aspx
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