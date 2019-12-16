Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 14

İzmir: Az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12