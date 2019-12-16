Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 STR plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerliyordu. Önündeki otomobili sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk önce otomobile, sonra ise duvara çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza, başka bir otomobildeki vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, makas atarak ilerleyen otomobil kullanılamaz hale geldi.