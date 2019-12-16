Kaza, Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 STR plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerliyordu. Önündeki otomobili sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk önce otomobile, sonra ise duvara çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza, başka bir otomobildeki vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, makas atarak ilerleyen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Makas atmaya çalışırken önce duvara, sonra ağaca çarptı
16.12.2019 - 09:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da makas atarak araçların arasında ilerleyen otomobil sürücüsü, önce önündeki otomobile, sonra duvara çarptı. Kaza diğer bir otomobildeki cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
669015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669015.aspx
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