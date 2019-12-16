Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazla kiloya bağlı olarak şeker, tansiyon, kolesterol gibi birçok sağlık sorunları ile yıllardır boğuşan Emine Göçer, Büyük Anadolu Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından gerçekleştirilen operasyon ile sağlığına kavuştu. Göçer, ameliyat sonrasındaki süreçte 250 kilodan 90 kiloya düştü, sağlık sorunlarından da kurtuldu. Büyük Anadolu Hastaneleri, bugün sadece yurt içinden değil, yurt dışından dünyanın 28 farklı ülkesinden gelen misafirlerine umut olmaya devam ediyor. Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst kalitede, güvenle sunmaya devam ediyor.



Bugüne kadar binden fazla çeşitli ameliyatlar yapan alanında uzman bir isim olan Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, obezite ve tüp mide operasyonları ile çok sayıda hastayı hem kilolarından hem de hastalıklarından kurtardı. Op. Dr. Volkan Kınaş'ın bu hastalarından biride İstanbul'dan gelen 50 yaşındaki Emine Göçer oldu. Göçer, 250 kilo ile tedavi olmak için Samsun’a geldi. Kiloyla birlikte şeker, tansiyon, kollestrol, uyku apnesi gibi birçok sağlık sorununu yıllardır çektiğini belirten Göçer, obezite ve tüp mide cerrahisi ile yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuştu. 90 kiloya kadar düşen Göçer, ayrıca yaşadığı sağlık sorunlarından da kurtuldu.



Ameliyatı olmadan önce korkularının olduğunu dile getiren Emine Göçer, "Ameliyat öncesi korkularım vardı. Kilolarıma bağlı olarak sağlık sorunları da yaşıyordum. Çevremin de etkisi ile ameliyat olmaya karar verdim. Yaptığım araştırmalarda bu alanda uzman isim olan doktorum Volkan Kınaş beye ulaştım ve Samsun'a geldim. Yapılan muayene sonrası doktorumuz beni bilgilendirdi ve süreci anlattı. Operasyonu oldum. Kısa süren ameliyatımızın ardından kendime geldim ve yürümeye başladım. Ameliyat sonrası doktorumuzun da bütün tavsiyelerine uyarak 250 kilo dan 90 kiloya düştüm. Hastalıklarıma bağlı olarak kullandığım ilaçları bıraktım. Sağlık sorunlarımda ortadan kalktı. Yeni doğmuş gibiyim, yeni halimi görenler gözlerine inanamıyor. Eski halimden eser kalmadı, bu sorunları yaşayan herkese tavsiye ediyorum, gelsinler tedavilerini olsunlar” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Kınaş ise şunları söyledi:

“Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Fazla kilolar ile birlikte ortaya çıkar sağlık sorunları hayati tehlike oluşturmaktadır. Bu anlamda kişi spor ya da diyet yapsa bile fazla kilolarından kurtulamıyorsa mutlaka uzman desteği almalı ilaç tedavisi yetersiz kalıyor ise cerrahi yönteme de başvurulmalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, edinilen tecrübeler ve uzman ellerde yapıldığı takdirde, obezite ameliyatındaki riskler minimum seviyelerine düşmektedir. Kulaktan dolma bilgiler değil, doktorunuzun vereceği bilgiler ışığında hem kilolardan hem de buna bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz. Bu nedenle obezite ameliyatıyla ilgili hatalı ve eksik bilgilerin giderilmesi için mutlaka doktorunuz ile konuşun.”