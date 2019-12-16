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Bakırköy'de komşularını darp eden baba oğul cezaevine gönderildi
16.12.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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669111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669111.aspx
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