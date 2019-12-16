Bursa İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Karacabey ilçesi Ballıkaya Mahallesi sahiline operasyon düzenledi. Kaçak midye avlayan 5 kişi, 4 adet tırmık, midye elemekte kullanılan düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suçüstü yakalandı. Kaçak midyeciler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli işlemler yapılırken, ele geçirilen midyeler denize salındı
Kaçak midyeciler yakalandı
16.12.2019 - 19:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 5 kişiyi 6 çuval midye ile kaçak olarak avlanırken suç üstü yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kaçak midyeci,
669120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669120.aspx
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