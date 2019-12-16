Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.
Simav’da 3,2 büyüklüğünde deprem
16.12.2019 - 22:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : simav,deprem,
669149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669149.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER