Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.