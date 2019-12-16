Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Edirne’de sis etkili oluyor
16.12.2019 - 23:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Etiketler : Edirne,
669153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669153.aspx
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