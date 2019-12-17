Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen R.E.(16) ile M.T.(16) arasında 20 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.E. üzerindeki bıçakla M.T.'yi sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumu gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler arkadaşını bıçakladıktan sonra tekrar olay yerine gelen R.E’yi gözaltına alırken, yaralı genç ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif şekilde yaralı olduğu öğrenilen M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.