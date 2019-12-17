Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortuma yakalanan Buse Acar, annesinin kullandığı otomobille dereye uçmuş, anne Ayla Acar otomobilden sürünerek çıkarken kızı dere kıyısındaki araçta bulunamamıştı. Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine askerî, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, denizde, deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ama ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında hiçbir şey bulunamadı. Dere yatağının kurumasından sonra da aramaların sonuçsuz kalması üzerine, kayboluşunun üzerinden 100 gün geçtiğinde ailesi Buse için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Acılı aile buna rağmen Buse’nin cenazesinin bulunması için uğraşmaktan vazgeçmiyor. Önceki gün elinde kürekle Ağva Deresi yanında görülen Ahmet Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde ve Turizm Bakanlığında olduğunu öğrendiği “jeoradar” cihazının getirilerek kızının cesedinin bulunmasını talep ettiklerini ancak bu isteklerinin yerine getirilmediğini söyledi.



ACILI BABA ÜMİTLENDİ

Kasım ayında Kemer’de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlardan sonra Ağva Deresi yatağını kontrol eden baba Ahmet Acar, olay günü Buse’nin içinde bulunduğu otomobilin tamponunu, olay yerinden üç kilometre aşağıda buldu. 327 gün sonra tamponun ortaya çıkması, dere yatağında olması hâlinde Buse’nin cesedinin de deredeki hareketler sonucu ortaya çıkabileceği ümidini doğurdu. Acar, “Rabb’im izin verirse bulmaya çalışıyoruz çocuğumuzu. 24 Ocak’ta bir sene olacak çocuğum kaybolalı” diye konuştu.

Hanım Türk ANTALYA İHA