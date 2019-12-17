Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Kaplan, bu süreçte barışmak için eşiyle görüşmek istedi. Sevgül Kaplan, bu görüşmelerde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşinden şikâyetçi oldu. “Hakaret” soruşturması dosyası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı, Mehmet Kaplan’dan özür mahiyetinde eşine bir hediye alması tavsiyesinde bulundu. Özür dileyen ve eşine evlenmeden önce söz verdiği ancak alamadığı tektaş yüzüğü hediye eden Mehmet Kaplan, hem cezadan kurtuldu hem de evliliğini kurtardı.