Mudanya ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Naciye Aydoğdu, (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.
Yol vermesi gerekiyordu, çarptı! Yaya geçidindeki kadını metrelerce öteye fırlattı
17.12.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaya geçidi,trafik kazası,
669222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669222.aspx
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