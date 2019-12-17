Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre Binali Tütün park halindeki aracının kapısını açarak içeri girdi. O esnada aracın yanından kamyonetiyle geçen Erhan Çataldaş ise açık kapıyı fark etmeyerek vurdu. Çataldaş kapıya vurduğunu fark etmeyip ilerlemeye devam edince aracın kapısı hasar aldı. İki sürücü da kazanın ardından araçlarını incelemeye başladı. Öfkelerine hakim olamayan sürücüler kısa sürede birbirlerini suçlayarak kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

Olaya tanık olan bir çevre sakini, “Oturuyorduk karşı tarafta. Arkadaş arabasına binerken diğeri geldi kapıya vurdu. Dur dur dedik ama galiba duymadı. Durmayınca da ileri gitti, kapıya zarar verdi. Öyle büyük bir kavga değildi, stresten dolayı olabilir. Araya girdik, bırakmadık” dedi.

Öte yanda sürücülerin kavgaya tutuştuğu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki sürücü kazanın ardından birbirlerine saldırıyor, vatandaşlar ise kavgayı meraklı gözlerle seyrediyor.