Edinilen bilgiye göre, Mudanya Bursa yolunda karşıdan karşıya geçmeyen 4 kadından birine Fatih Dinç'in kullandığı 33 ABC 047 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce öteye fırladı. Kazayı gören arkadaşlarının müdahale ettiği kadın olay yerine çağrılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
17.12.2019 - 20:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,
669371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669371.aspx
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