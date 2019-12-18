Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 9

İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 19

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16