Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Artvin merkez Kalburlu köyünde çobanlık yapan Resul Çoruh, oğlu Emre Çoruh’la hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde evden çıktı. Baba Resul Çoruh kayalık alanda hayvanlarını otlattığı sırada 50 metrelik yamaçtan düştü. Babasının düştüğünü gören Emre Çoruh jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve 112 ekipleri düşen adama ulaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Resul Çoruh'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek.