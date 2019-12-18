Edinilen bilgiye göre Artvin merkez Kalburlu köyünde çobanlık yapan Resul Çoruh, oğlu Emre Çoruh’la hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde evden çıktı. Baba Resul Çoruh kayalık alanda hayvanlarını otlattığı sırada 50 metrelik yamaçtan düştü. Babasının düştüğünü gören Emre Çoruh jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve 112 ekipleri düşen adama ulaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Resul Çoruh'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek.
Hayvanlarını otlatıyordu, kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
18.12.2019 - 14:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’de küçükbaş hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen 64 yaşındaki çoban Resul Çoruh hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çoban,
669507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669507.aspx
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