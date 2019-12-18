Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde bir ilkokul inşaatında meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.