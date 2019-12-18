Kaza, Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Feci kaza! Öğrenci servisi takla attı... Çok sayıda yaralı var
18.12.2019 - 17:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla öğrenci yaralandı.
Etiketler : kaza,öğrenci,servis,
669533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669533.aspx
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