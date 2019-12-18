Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(56) ile oğlu F.K.(24) arasında tartışma çıktı. Tartışmada F.K. babasını bıçakla hafif şekilde yaralayıp kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.K. gözaltına alınarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.