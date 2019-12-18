Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askerî helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adlî Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan’ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adlî tıbba kaldırılacak.