Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ'da tam 17 gündür kayıp olan iki dağcının arama çalışmaları sırasında iki ceset bulunmuştu. Cansız iki bedenin kimlikleri belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken acı haber geldi. Bursa Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri olduğu düşünülen cansız bedenlerden birinin kimliğinin resmen belirlendiği açıklandı. Bursa Valiliği ise konu ile ilgili açıklamada bulunmuştu. İşte yaşanan son dakika haberi ile ilgili diğer tüm detaylar…

ULUDAĞ'DA BULUNAN CESETLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta görülen cesedin üzerinden, Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Çalışmalarını bu bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yaklaşık 3 saat sonra bir ceset daha buldu. Her iki cesedin kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyordu.

ULUDAĞ'DAKİ ARAMA ÇALIŞMALARINDAN ACI HABER GELDİ!

Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi. Efe Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi. 1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askerî helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adlî Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan'ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adlî tıbba kaldırılacak. Ayrıca Efe Sarp'ın cenazesinin yetişmesi durumunda cuma günü ikindi namazını müteakip Aydın'da, Mert Alpaslan ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

İKİNCİ CESEDİN BULUNMASI VE VALİLİĞİN YENİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için sürdürülen arama çalışmaları sırasında iki erkek cesedi bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramalarını 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta görülen cesedin üzerinden, Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Çalışmalarını bu bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yaklaşık 3 saat sonra bir ceset daha buldu.

Her iki cesedin kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

"İki ceset arasında yaklaşık 1 kilometrelik mesafe var"

"Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır.

Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan birinci cesedin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi daha bulunmuştur. İkinci cesedin bulunduğu yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerimiz cesedin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun gayret sarf etmektedir. Ayrıca bulunan ilk cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştır."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.