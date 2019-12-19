Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Pursaklar Belediyesi, ilçede vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yaptı. Bu kapsamda, 1994’te 76 yaşındayken vefat eden Ahmet Kartanak’ın belediyeyle üç parselde hissedar olduğu tespit edildi. İlçe Tapu Müdürlüğü ile belediye, Kartanak’ın varislerini araştırmaya başladı; 1949’da iki yaşındaki kızının, 1996’da da eşinin öldüğü bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin araştırmaları daha da derinleştirmesi sonucu merhumun hayatını kaybetmeden önce Nebahat Kartanak’ı evlat edindiği ortaya çıktı. Keçiören’de oturan 43 yaşındaki kadının tek vâris olduğunu öğrenen belediye, tebligat gönderdi. Ancak bu tebligat alıcıya ulaşmadı. Bunun üzerine telefonla iletişime geçildi. İki çocuğuyla yıllardır ekonomik zorluklar çeken Nebahat Kartanak, bu telefon ile üç ayrı yerde, toplam 15 bin 500 metrekarelik arsaların vârisi olduğunu öğrendi. Arsaların toplam değerinin 13 milyon lira olduğu söylendiğinde ise dolandırıldığını sandı ama bir süre sonra ikna oldu. Hayatı bir anda değişen kadın, tapuları üzerine aldı. Ardından da 380 bin liralık emlak vergisi borcunu ödemek için içlerinden birini satışa çıkardı. Yaklaşık üç yıldır işsiz olduğunu belirten Nebahat Kartanak “İki çocuk okutuyorum. Çalışmadığım için zor durumdaydım. ‘Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş’ derler. Borç da arsalar da bize sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.