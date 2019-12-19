Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da asker uğurlamak için bu kez Avcılar’da ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçarak istenmeyen görüntülere neden oldu. Asker eğlencesi adı altında geçtiğimiz 24 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar Parseller mevkisinde toplanan bir grup, sokak arasında yüksek sesli müzikler açarak binaların arasında havai fişek fırlattı. Magandaların ellerine aldığı meşalelerden dolayı gözün gözü görmediği eğlencede bazıları otomobile ile “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Yol kesip "drift" ve patinaj yaptılar

Sokakta kutlamanın ardından motosikletlerine ve otomobillerine binen grup konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan, kornalara basarak gürültü çıkartan ve seyir halinde meşaleler yakan grup, E-5 Karayolu Ambarlı yan yolda bir süre seyrettikten sonra bir alt geçide girdi. Magandalar burada yolu trafiğe kapatarak, araçlarla dakikalarca patinaj çekti. Alt geçidi dumana boğan ve uzun araç kuyruğunu oluşmasına neden olan magandalar, mega kentte adeta terör estirdi. Magandalar o anları, "gerekirse yolu kapatırız" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Polis magandaların peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havai fişek fırlatarak vatandaşların canını tehlikeye atan, alt geçidi kapatarak ve yol keserek trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.