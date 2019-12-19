Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pınarbaşı-Ulus karayolu Urşan köyü mevkisine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bir cenaze merasimine katıldıktan sonra İstanbul’a dönen ve içerisinde 26 yolcusu olduğu öğrenilen Ünal Önemli idaresindeki 34 UL 3088 plakalı midibüste bulunan bir yolcu ayağa kalktı. Bu sırada ayaktaki yolcu, virajı dönmek isteyen midibüste dengesini kaybederek şoförün üzerine düştü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak şarampolde bir ağaca çarptı. Olası bir facianın eşiğinden dönülen kazada midibüsteki Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz ile 3 yolcu daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Bartın’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz, Pınarbaşı İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralanan 3 yolcunun ise ayakta tedavisi yapıldı.