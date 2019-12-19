Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aklın böyle düşündüğünü fakat kalbin farklı söylediğini ifade eden Sarp, şöyle konuştu:

"Makine mühendisi olan oğlum çok zeki ve başarılıydı. Bize uğramadan dağa çıktılar. Uğrasalardı belki böyle olmazdı. Günübirlik gittiği için öyle yapmamışlar. Kaybolduklarında şansızlığa uğramışlar. Yolu da bulmuşlar çok güzel fakat karşıdan karşıya geçerken suyun içine düşmüşler. Düşünce ne olur? Eksi 16 derece…Hipotermi olmuş, 100 metre gitmiş düşmüş. Çok zekiydi, bir değer kayboldu."

Tangör Sarp'ın komşusu Makbule Ayhan ise ölüm haberine çok üzüldüklerini dile getirdi.

Sarp'ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Cumaönü Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde dün sabah erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen iki cesetten birinin Efe Sarp'a, diğerinin