Olay, Onikişubat ilçesinde bir okulda yaşandı. Yerli Malı Haftası nedeniyle öğrenciler okula getirdikleri yiyeceklerden tüketti. Sınıftaki 8 öğrenci bir müddet sonra mide bulantısı ve karın ağrısı başladı. Öğretmenler tarafından çağrılan sağlık görevlileri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilen öğrencilerden L. K (11), E.C (10), M.G (10), Z.K (10), Y.D (10), F.K (10) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki öğrencini de özel bir hastaneye kaldırıldığı ve tedaviye alındığı öğrenildi.
Yerli Malı Haftası’nda 8 öğrenci zehirlendi
19.12.2019 - 20:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta ‘Yerli Malı Haftası’ sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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