Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünde basın mensuplarıyla toplantı yaptı. MKE Genel Müdürü Akdere, akıllı silah ve akıllı mühimmat için AR-GE çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun bilinirliği ve replikasyonunu daha güzel yerlere getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Akdere, şöyle devam etti.

“Ne istiyoruz? Akıllı fabrikalardan konuştuk, akıllı arabalar, akıllı telefonlar dedik ama akıllı mühimmatlara da ihtiyacımız var. Bu yönde de çalışmalarımızın fokusumuzu belirlemiş durumundayız. En önemlisi sektöre yön verici teknolojilerin üstünde çalışacağız. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) olarak yapılmayanı yapmaya çalışacağız. O anlamda da sektöre yön verici teknolojilere yatırımlarımızı arttıracağız. İleri malzeme üretimi bizim için çok önemli ve tabi ki ilerinin teknolojisi akıllı silahlar. Güdümlü mühimmattan konuştuk. Güdümlü teknolojiden konuştuk. Akıllı silahlarda yarın için hazır olmamız gereken ana başlıklardan bir tanesi. Ticari yapımızda çok önemli biz özelleştirmiyoruz ama özel sektörle işbirliğimizi arttırmamız lazım”

"MPT-55’den 21 bin 459 adet, MPT-76’dan 33 bin 14 adet teslim ettik"

2019 yılı içinde milli imkanlarla üretimi tamamlanan silah sevkiyatları hakkında da bilgiler aktaran Akdere, “Milli Piyade Tüfeği MPT-76, MPT-55 dedik, BORA dedik inşallah bir gün lokasyonda da buluştuğumuzda bunları yerinde inceleme fırsatı sağlayacağız. MPT-55’den 21 bin 459 adet, MPT-76’da 33 bin 14 adet teslim ettiğimiz rakamlarımız var. Teslimatımız devam ediyor. Siparişi açık ürünlerimiz var. Yeni sipariş olacak ürünlerimiz var. Siparişleri kesinleşmiş şuanda da Milli Savunma Sanayi Başkanlığımızla yürütülen görüşmelerimiz de var. Daha da arttırmak için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz” diye konuştu.

"Konsept üzerinde görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kırıkkale'de Valiliğin ve MKE'nin katkılarıyla "MKE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışma başlatıldığını kaydeden Akdere, “Mesleki Teknik Eğitim Lisesi adı altında kendi ihtiyaçlarımızı nedir? Bizim periyodik bir şekilde çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç doğuyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, Bakan Yardımcımız olmak üzere daire başkanı olsun, İl Milli Eğitim Müdürümüz olsun, Sayın Valim çok enerjik bir şekilde bu konuyu takip etmekteler. Nasıl bir konsepte hareket edeceğiz? Nasıl bir derslikler olmalı? Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir konsept üzerinde görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Hem fikir olduğumuz ve ihtiyaçlarımızı netleştirmemiz gereken konu başlıkları var” şeklinde konuştu.

Akdere, şunları kaydetti:

“Kırıkkale’nin en güzelini Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) için en güzelini yapmak amacımız. Biraz sabır göstermemiz lazım. Doğru planlamayı yapmamız lazım. En doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Eğitim dönemine geçmeden yeni bir hamleye yetiştirelim. Burada da hızlı bir yol alalım. Konseptimiz nasıl olacak? Dersliğimiz nasıl olacak? Bunlar şekillenmeye başladı. Ama son noktaya getirmedik.”