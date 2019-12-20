Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Kozan-Adana kara yolu Mansurlu yol Kavşağında Alptuğ Açıkgöz'ün (23) kullandığı 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki 01 EAE 88 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Alptuğ Açıkgöz ile her iki otomobilde bulunan Mazlum Bilek (23), Mahmut Orhan (13) Abubekir Orhan (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan Öztekin'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.