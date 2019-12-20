Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kitap her kapıyı açar’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Büyükşehir Belediyesine ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart veriliyor. Böylece kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmeleri için yapacakları ulaşım masrafı da belediye tarafından karşılanmış oluyor. Setbaşı Şehir Kütüphanesi'nde projeyi tanıtan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Bu çalışma Türkiye'de bir ilk. Kampanya sayesinde kitapseverlere kolaylık sağlanmış olacağı gibi kütüphane alışkanlığı olmayanlar da teşvik edilecek” dedi.