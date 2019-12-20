Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni 44 yaşındaki Mehmet Mete Yıldız, dün akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.