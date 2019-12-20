Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması İslahiye’de memnuniyetle karşılandı. Uygulamayı yerinde bulan vatandaşlar, "Bizler Müslümanız camilerimizi tabure ve oturaklarla kiliseye çevrildi. Yerinde bir karar olmuş" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım yaptığı açıklama, 81 ilde olduğu gibi İslahiye'de de cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılmanın uygun olmayan görüntüler ortaya çıkardığını söyledi. Cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını ifade eden Yıldırım, "Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmıyordu. Yeni tebliğde bu görüntü ortadan kaldırıldı. Sağlık problemleri gerekçesiyle namazını ayakta kılamayanlar, gücü yetmeyenler ise yere oturarak, kılabilmektedir. Daha da kötü durumda olanlar ise ima ile namazlarını kılabilir" diye konuştu.