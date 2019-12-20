Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede özellikle her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüpsultan Meydanı’nda dilencilere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimler sırasında tekerlekli sandalyede dilencilik yapan M.G ekiplere yakalandı. M.G.’nin üzerinden 10 bin TL para ve bir adet milli piyango bileti çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında M.G’ye 153 TL para cezası kesildi. M.G’nin üzerinden çıkan 10 bin TL’ye el konularak hazineye devredildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, denetimlerinin aralıksız devam ettiğini, Eyüpsultan’a gelen ziyaretçilerin huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.