Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz bu sefer Darülaceze’de ortaya çıktı. Ayağında terlik olan yaşlı bir amcanın yanına yaklaşan iş adamı Yılmaz, “nasılsın” sorusu üzerine yaşlı amcadan “ayaklarım üşüyor” cevabı alınca kendi ayakkabılarını çıkartarak yaşlı amcaya giydirdi. Kendisi ile yoluna yalın ayak devam etti. Çevredekiler tarafından kayda alınan bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Yürekleri ısıtan görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.