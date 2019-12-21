Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnez’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.
Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
21.12.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara-Ordu uçağında memleketi Fatsa’ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : uçak,öğrenci,
670057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670057.aspx
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