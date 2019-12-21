Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emine Sarıkoca, 1 ay önce şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrenince özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Sarıkoca’nın beyin kanaması geçirdiği ve beynindeki damarlardan birinde balon oluştuğu ortaya çıktı. Hastaya endovasküler anevrizma tedavisi ile 5,5 saat süren kapalı ameliyat yapıldı. Felç riski ile karşı karşıya kalan Emine Sarıkoca, tedaviden 1 hafta sonra sağlıkla taburcu edildi.

“Samsun’da 100 hastaya bu yöntemi uyguladık”

Ameliyatı yapan Girişimsel Radyoloji ve Anjiyo Uzmanı Prof. Dr. Mert Köroğlu, “Şu ana kadar Samsun’da 100 kadar hastayı tecrübeli beyin cerrahi doktorlarımız ile bu yöntemle tedavi ettik. Emine Sarıkoca da bu hastalarımızdan biriydi. Anjiyo yöntemiyle kasıktan girerek, beyin damar baloncuğunu çok ince tellerle doldurduk. Bunun yanı sıra o bölgedeki diğer normal damarların açık kalmasını sağladık. Beyin kanaması geçiren hastalarda günümüzde yapılan en modern, en komplike tedavilerden bir tanesi endovasküler anevrizmadır (beyin damar baloncuğunun anjiyo ile tedavisi). Beyin kanaması geçiren hastalara zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerekir. Biz de bu hastamızı, vakit kaybetmeden kapalı yöntemle tedavi ederek sağlığına kavuşturduk” dedi.

“Yürüyerek hastaneden ayrıldım”

Yapılan tedavinin ardından hastaneden yürüyerek ayrıldığını ifade eden Emine Sarıkoca, “16 Kasım’da başımda ve ensemde çok şiddetli bir ağrı hissettim. Bu zamana kadar hiç bu kadar ağrımamıştı. Daha sonra bayılmışım. Gittiğim hastanede yapılan incelemeler sonucunda beyin kanaması geçirdiğim anlaşıldı. Teşhisin ardından Prof. Dr. Mert Köroğlu’na tedavi olmak için hastaneye geldim. Yapılan kapalı ameliyatın ardından 1 hafta sonra yürüyerek hastaneden ayrıldım. Doktorlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bize ameliyat çok riskli dediler”

Eşinin çok başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Abdullah Sarıkoca ise şunları söyledi:

“Eşimi ilk götürdüğümüz hastanede ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Ya beynindeki balon patlayacak ölecek, ya da damar tıkanacak felç kalacak dediler. Kapalı ameliyatın daha iyi sonuç verebileceğini söylediler. Bunun üzerine Prof. Dr. Mert Köroğlu ile görüştük. Bize operasyonun her detayını anlattı. Biz de kapalı ameliyata ikna olduk. 5.5 saatlik bir ameliyat sonucunda hastamız kendine geldi. Herkese teşekkür ediyoruz.”