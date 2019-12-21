Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın 6. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede patlama olduğu söylenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de binadan dışarı çıkartıldı. Yangın nedeniyle yayılan dumandan bir kişinin etkilendiği öğrenildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.
Maltepe'de korkutan yangın! Dairede patlama meydana geldi
21.12.2019 - 16:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe’de 7 katlı binanın 6. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında nedeniyle dairede patlama yaşanırken, bir kişi kişi dumandan etkilendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : maltepe,yangın,
670142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670142.aspx
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