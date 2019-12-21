Edinilen bilgiler göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da son zamanlarda meydana gelen dorse hırsızlığı olayına yönelik çalışma başlattı. Sahipleri tarafından park edilen dorselerin çalındığı bölgelerde çalışma yapan ve çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan dorselerin Ankara’ya bağlı Kahramankazan ilçesinde Sanayi Bölgesinde bulunan ve iş yeri görünümü verilmiş bir hangara çekilip burada kesilerek küçük parçalara ayrıldığını ve parçaların nakliyeciler vasıtasıyla hurdacılara satıldığını tespit etti.
Ankara’da dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama
21.12.2019 - 21:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara polisi, araçların dorselerini çaldıktan sonra parçalayıp sattığı belirlenen 8 şüpheliyi ‘Kaynak’ operasyonuyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,dorse hırsızları,
670205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670205.aspx
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