Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiler göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da son zamanlarda meydana gelen dorse hırsızlığı olayına yönelik çalışma başlattı. Sahipleri tarafından park edilen dorselerin çalındığı bölgelerde çalışma yapan ve çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan dorselerin Ankara’ya bağlı Kahramankazan ilçesinde Sanayi Bölgesinde bulunan ve iş yeri görünümü verilmiş bir hangara çekilip burada kesilerek küçük parçalara ayrıldığını ve parçaların nakliyeciler vasıtasıyla hurdacılara satıldığını tespit etti.