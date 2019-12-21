Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesi Karşı Mahallede bulunan 54 PR 304 plakalı park halinde duran bir kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek K.Y., isimli vatandaşın evine çarparak durabildi. Olay anında diğer odada bulunan ev sakinleri kazayı ucuz atlattı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, çarpma nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı
21.12.2019 - 22:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde park halinde bulunan kamyonet hareket edince alt sokaktaki eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sakarya,kaza,
670214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670214.aspx
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