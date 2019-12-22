Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir iş hanından iddiaya göre kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti
22.12.2019 - 00:13 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Etiketler : Malatya,
670226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670226.aspx
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