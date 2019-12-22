Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da taksicilik yapan Mehmet (51) ve Levent Güvercin (46) kardeşler, önceki gün sabah saatlerinde mantar toplamak için Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki evlerinden ayrıldı. İkili ile en son saat 19.00’da irtibat kuruldu. Bu saatten sonra bir daha haber alamayan aileleri, polise başvurdu. Ekipler, iki kardeşi ararken sabah 05.10’da bir vatandaş tarafından kaza ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, korkuluksuz bir köprüden dere yatağına düşmüş ters hâlde duran bir otomobil buldu. Aracın içinde yapılan incelemede ise kardeşlere rastlandı. Levent Güvercin’in ağabeyini kucakladığı görüldü. İkili hurdaya dönen araçtan dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Mehmet Güvercin’in boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralı, 10 saat boyunca kucağında ağabeyinin cesedi ile bağırarak yardım istediğini ancak kimseye sesini duyuramadığını söyledi. Öte yandan mahalle sakinleri korkuluksuz su kanalları ve köprülerin kazalara sebep olduğunu belirterek tedbir alınmasını istedi. Vatandaşlardan Yıldıray Özen “Burada yerli ve yabancı turistler yürüyüş yapıyor. Turistler düşüp yaralanıyor. Kaldırımda yürürken yol bir anda son buluyor” dedi. Bu arada kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı; otomobil köprünün kenarına gelerek duruyor. Birkaç saniye sonra hareket edip köprüden düşüyor. Polisler, kazanın, sürücü Mehmet Güvercin’in, aracı geri vitese geçiremediği için yaşandığını düşünüyor.