Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Aralık hava durumu raporu özellikle bugün sevdikleriyle birlikte plan yapanlar tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan tahminlere göre güney yönlerden esen şiddetli rüzgar Ege ve Marmara’da gün boyu etkisini sürdürürken İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde sağanak yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Aralık hava durumu raporu…



22 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ ve FIRTINA UYARISI



Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı



İZMİR °C, 18°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu