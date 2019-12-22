Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da gülerken içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşayan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede hayatta kaldı.

Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odasınca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Yardımcı, muhasebecinin ikram ettiği çaydan gülerken bir yudum içtikten sonra rahatsızlandı. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı'ya ilk müdahaleyi yanındakiler yaptı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Yardımcı'ya, oksijen desteğinde bulunuldu. Buradaki tedavi ile bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Doktorlar, Yardımcı'nın nefes borusunu tıkayan çayın, yapılan ilk müdahale sırasında çıkartıldığını belirledi.

Gözünü açtığında kendisini hastanede buldu

Yardımcı, AA muhabirine, çaydan ilk yudumu aldığı sırada kahkaha attıktan sonra bir anda nefes alamamaya başladığını ve yere düştüğünü söyledi.

Bilincini kaybettiğini, gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu aktaran Yardımcı, "Çay nefes boruma kaçmış. Çikolatadan çocuklar ölmüştü, ilk o aklıma geldi. Yaklaşık altı saat hastanede kaldım. İnsanoğlu işte. Ölümün nereden geleceği belli olmuyor. Bir yudum çay bile en mutlu anında hastanelik edebiliyor." diye konuştu.

Özel hastanedeki tedavinin ardından doktorların tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine giderek detaylı kontrolden geçtiğini anlatan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür sağlığım yerindeymiş. Soranlara 'İki gündür hastanelerde uğraşıyorum' diyorum. Hastanede tedavi olduğumu duyanlar, sebebinin bir yudum çay olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Bir yudum çay benim gibi 120 kilo ağırlığındaki bir adamı öldürüyordu. Muhasebeci ve işçiler sırtıma vurmuş, göbeğimde zıplamış. Söylediklerine göre yüzüm morarmış. Göbeğimde zıplanınca istifra etmişim ve ten rengim biraz yerine gelmiş."

Yardımcı, çay içerken bile dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Neşeli bir insanım. Konuşmayı biraz da seviyorum. Bundan sonra bir şey yerken ya da içerken konuşmayacağım, gülmeyeceğim." dedi.

İlk müdahale çok önemli

Yardımcı'ya müdahale eden özel hastanenin acil servis doktoru Sevgi Doğan, hastanın içti çayın nefes borusuna kaçması sonucu solunumun durduğunun tespit edildiğini kaydetti.

İlk müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"İlk müdahaleyle çay soluk borusundan çıkartılmış. Meslek hayatımda ilk defa bir yudum çaydan ölümün eşiğine gelen insan gördüm. İlk müdahale doğru yapılmasaydı, hastamız şu an aramızda olmayabilirdi. İnsanlar nefes borusuna bir şey kaçmaması için ağızlarını tam doldurmadan bir şeyler yemeli. Ağızlarında bir şey varken kesinlikle konuşmamalı, gülmemeli. Ağzı doluyken öksürük gelmesi halinde ise ağzındakileri hızlıca çıkartmalı. Yoksa öksürük de büyük bir tehlike oluşturabilir."